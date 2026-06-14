Nhận Định Anh – Croatia Vào Lúc 03:00 Ngày 18/06 Chi Tiết

Nhận định Anh – Croatia vào lúc 03:00 ngày 18/06 thu hút sự chú ý khi đây là màn so tài giữa hai đội bóng từng nhiều lần góp mặt ở các giải đấu lớn. Cuộc đối đầu được dự báo sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ, nơi từng sai lầm nhỏ có thể quyết định cục diện. Đừng bỏ lỡ những nhận định mới nhất được cập nhật tại Xoilac.

Phân tích phong độ gần đây của Anh, Croatia

Tại bảng L World Cup 2026, Anh và Croatia đều đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quan trọng cho tấm vé đi tiếp. Những trận đấu gần đây cho thấy hai đội duy trì được sự ổn định nhưng cách thể hiện lại khá khác nhau. Đây là cơ sở để giới chuyên môn đánh giá tương quan sức mạnh trước giờ bóng lăn.

Đánh giá phong độ hai đội trong 5 trận gần nhất

Dưới thời HLV Gareth Southgate, Tam Sư đang có chuỗi trận khá tích cực khi thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, họ từng đánh bại Ukraine 2-0 và Serbia 3-1 ở vòng loại, đồng thời cầm hòa một đối thủ mạnh như Hà Lan với tỷ số 1-1. Lối chơi kiểm soát bóng chặt chẽ cùng khả năng pressing tầm cao giúp đội tuyển Anh duy trì thế trận chủ động trong phần lớn các trận đấu.

Trong khi đó, đoàn quân HLV Alatko Dalic lại thể hiện phong độ thất thường hơn thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ từng vượt qua Albania 2-1, hòa 1-1 trước Bỉ trong các trận giao hữu quốc tế nhưng lại để thua sát nút 0-1 trước Tây Ban Nha. Dù không còn duy trì sự bùng nổ như giai đoạn trước, Croatia vẫn cho thất bản lĩnh và khả năng gây khó khăn cho những đối thủ lớn.

Thống kê lịch sử đối đầu giữa Anh vs Croatia

Hai đội đã có nhiều lần chạm trán trong các giải đấu lớn như Euro, Nations League. Lịch sử đối đầu khá cân bằng khi cả hai đều từng có những thời điểm chiếm ưu thế. Tuy nhiên, những màn so tài gần đây thường mang tính chất căng thẳng và có yếu tố quyết định cao.

Đáng chú ý nhất là trận bán kết World Cup 2018, nơi Croatia đánh bại Anh 2-1 sau hiệp phụ để giành vé vào chung kết. Tam Sư sau đó cũng đã có những chiến thắng quan trọng ở Nations League để cân bằng lại cán cân đối đầu. Điều đó khiến các lần tái đấu giữa hai đội luôn rất khó lường.

Thời gian Giải đấu Tỉ số (Anh – Croatia) 14/06/2022 Nations League 0-0 18/11/2018 Nations League 2-1 12/09/2018 Nations League 0-0 11/07/2018 World Cup 1-2 15/11/2008 Giao hữu 2-3 10/09/2008 Euro Qualifiers 4-1

Cập nhật lịch sử đối đầu chuẩn xác nhất

Soi kèo cuộc đối đầu giữa Anh vs Croatia ngày 18/06

Màn so tài này được đánh giá khá cân bằng khi cả hai đều sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Các mức kèo nhà cái đưa ra phản ánh khá rõ sự chênh lệch về cơ hội chiến thắng của hai đội trước giờ bóng lăn.

Kèo châu Á

Nhà cái đưa ra mức Anh chấp khoảng 0.5 đến 0.75 bàn trước giờ thi đấu nhờ lợi thế về chiều sâu đội hình. Tam Sư đang sở hữu phong độ khá tích cực với 3 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất, còn Croatia chỉ thắng 2 trận ở cùng giai đoạn.

Tuy nhiên, Vatreni luôn cho thấy sự khó chịu khi đối đầu các ông lớn nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Với mức chấp không quá sâu, lựa chọn Anh -0.5 được xem là phương án hợp lý.

Kèo châu Âu

Tỷ lệ 1X2 ở mức 1.75 cho Anh thắng, 3.50 cho kết quả hòa, 4.5 cho Croatia thắng. Những con số này phản ánh việc nhà cái đánh giá thầy trò HLV Gareth Southgate có cơ hội giành 3 điểm cao hơn. Dù lịch sử đối đầu khá cân bằng, Anh đang sở hữu lực lượng trẻ trung và có khả năng tạo đột biến tốt hơn. Do đó, cửa Anh thắng trận là lựa chọn đáng cân nhắc ở thị trường châu Âu.

Kèo tài xỉu

Mức tài xỉu của trận đấu được nhà cái ấn định quanh mốc 2.25 bàn do tính chất chặt chẽ của cuộc đối đầu. Thống kê cho thấy 4/6 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội có không quá 2 bàn thắng được ghi. Cả hai đội đều sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn, khiến khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng không được đánh giá cao. Với những dữ liệu hiện có, cửa xỉu 2.25 bàn là phương án an toàn hơn.

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Chuyên gia dự đoán kết quả trận Anh vs Croatia ngày 18/06

Dựa trên phong độ gần đây cùng chất lượng đội hình hiện có, Tam Sư được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút so với đối thủ trước giờ bóng lăn. Đoàn quân HLV Gareth Southgate sở hữu nhiều ngôi sao trẻ giàu tốc độ cùng khả năng tạo đột biến. Trong khi Vatreni vẫn cho thấy bản lĩnh nhờ kinh nghiệm thi đấu dày dặn. Dự đoán chung cuộc, Anh giành chiến thắng trước Croatia với tỉ số 1-0.

Kết luận

Nhận định Anh – Croatia vào lúc 03:00 ngày 18/06 cho thấy đây sẽ là màn so tài cân bằng giữa hai đội bóng giàu kinh nghiệm tại đấu trường quốc tế. Tam Sư được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng trẻ trung, chiều sâu đội hình cùng khả năng tạo đột biến ở hàng công. Hãy truy cập vào Xoilac ngay hôm nay để cập nhật những diễn biến đáng chú ý trước trận đấu.